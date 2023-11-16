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Жильё в Filyro, Греция

дома
8
9 объектов найдено
Дом 4 спальни в Filyro, Греция
Дом 4 спальни
Filyro, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Filiro ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 280 m2, 2 Уровни, …
€300,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€240,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€260,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Filyro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€325,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€230,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
€135,000
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings в Filyro, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
€600,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€600,000
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