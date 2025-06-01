Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Филиатра
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Филиатре, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Филиатра, Греция
Вилла
Филиатра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$171,004
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти