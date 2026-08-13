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Коттеджи в Филиатре, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни
Филиатра, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$177,106
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