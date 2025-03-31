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Отели в Филиатра, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 000 м² в Экзохико, Греция
Отель 1 000 м²
Экзохико, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1000 кв.м на полуострове Пелопоннес. У объекта есть кондиционер, зо…
$1,74 млн
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