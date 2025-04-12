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Жильё в Filiatra Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Филиатра, Греция
Коттедж 6 комнат
Филиатра, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$156,561
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Filiatra Municipal Unit, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов