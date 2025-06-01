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Виллы в Фильяте, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Фильяте, Греция
Вилла
Фильяте, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$1,71 млн
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