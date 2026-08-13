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Жилье в Фильяте, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Фильяте, Греция
Коттедж 3 спальни
Фильяте, Греция
Количество спален 3
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$741,524
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