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Виллы в периферийная единица Эврос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Александруполис, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€820,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Эврос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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