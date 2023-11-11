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Земельные участки в периферийная единица Эврос, Греция

13 объектов найдено
Земельные участки в Paliouri, Греция
Земельные участки
Paliouri, Греция
Площадь 1 200 м²
Земельный участок составляет 1200 кв. Метров и расположен в деревне Палиури. Собственность и…
€110,000
Земельные участки в Paliouri, Греция
Земельные участки
Paliouri, Греция
Площадь 9 750 м²
The plot is located near luxury hotel Mirragio in Paliouri area in front of the beach. There…
€900,000
Земельные участки в Paliouri, Греция
Земельные участки
Paliouri, Греция
Площадь 475 м²
Land is 475 sq. meters and is located in Paliouri village. The property has a building allow…
€72,000
Земельные участки в Paliouri, Греция
Земельные участки
Paliouri, Греция
Площадь 13 800 м²
Площадь земельного участка составляет 13 800 кв. М. Он расположен в Палиури, одном из самых …
€2,60 млн
Земельные участки в Paliouri, Греция
Земельные участки
Paliouri, Греция
Площадь 4 400 м²
There are 2 pieces of land for sale 4400 sq. meters each. They are located 2 km from the lux…
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Loutra, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Loutra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок находится а острове Самотраки. Остров Самофракия с великолепными природным…
€96,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Loutra, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Loutra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в северной Греции. На территории подведена …
€260,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Samothraki, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Samothraki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок земли площадью 110000 кв. метров на острове Самофраки. Участок имеет вид на море
€550,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Александруполис, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. во Фракии. На территории с возможностью пост…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Chamilo, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Chamilo, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 68000 кв.м. во Фракии. На территории подведена вода, по…
€2,65 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Александруполис, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1152 кв.м. во Фракии. На территории подведена вода, под…
€280,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Александруполис, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 560 кв.м. во Фракии. На территории подведена вода, подв…
€320,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kamariotissa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kamariotissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 12500 кв.м. в северной Греции. На территор…
€350,000
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