Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. периферийная единица Эвбея
  5. Магазины

Магазины в периферийная единица Эвбея, Греция

коммерческая недвижимость
37
отели
10
Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазин в Муниципалитет Халкиде, Греция
Магазин
Муниципалитет Халкиде, Греция
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
€880,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти