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Земельные участки в Эрмуполис, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эрмуполис, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эрмуполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13600 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
€380,000
Realting.com
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