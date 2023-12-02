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Коттеджи в Эрмуполис, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Эрмуполис, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Эрмуполис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из г…
€480,000
в месяц
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