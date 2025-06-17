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Отели в Erisos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 400 м² в Фискардо, Греция
Отель 1 400 м²
Фискардо, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается отель в районе Фискардо – Кефалония.Отель состоит из 4 зданий и имеет общую площад…
$10,37 млн
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Grekodom Development
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