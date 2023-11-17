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Земельные участки в Эретрия, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 1
Площадь 45 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
€330,000
Земельные участки 3 спальни с видом на море, с furnishings в Эретрия, Греция
Земельные участки 3 спальни с видом на море, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможность…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эретрия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6250 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможность…
€120,000
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