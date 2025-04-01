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Коттеджи с видом на море в Эретрия, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Магула, Греция
Коттедж 3 комнаты
Магула, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$168,197
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Малаконта, Греция
Коттедж 1 комната
Малаконта, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
$1,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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