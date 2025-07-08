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Отели в Eretria Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 3 900 м² в Eretria Municipality, Греция
Отель 3 900 м²
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 3 900 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
$1,96 млн
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Агентство
Grekodom Development
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