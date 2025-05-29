Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Ereikoussa Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Ereikoussa Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на Ионических островах. Коттедж состоит из 3 сп…
$416,110
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ereikoussa Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти