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Коттеджи с видом на море в Ereikoussa Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 4 комнаты
Муниципалитет Корфу, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на Ионических островах. Коттедж состоит из 3 сп…
$380,966
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Ereikoussa Municipal Unit, Греция

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