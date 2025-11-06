Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Эпир
  4. Жилая
  5. Шале
  6. Вид на горы

Шале с видом на горы в периферии Эпир, Греция

1 объект найдено
Шале 7 комнат в Zagori Municipality, Греция
Шале 7 комнат
Zagori Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферии Эпир, Греция

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти