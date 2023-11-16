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Многоуровневые квартиры в Эпира и Западной Македонии, Греция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Анатоли, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
€275,000

Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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