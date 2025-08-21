Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эпир и Западная Македония
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на горы

Дуплексы с видом на горы в Эпире и Западная Македония, Греция

2 объекта найдено
Дуплекс 6 комнат в Karies, Греция
Дуплекс 6 комнат
Karies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
В пышном зеленом и тихом районе Карьеса Экалиса (Metamorfosi Ioannina) на продажу выставлен …
$128,179
Дуплекс 4 комнаты в Tsepelovo, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Tsepelovo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Каменный двухэтажный дом на продажуМы предлагаем на продажу традиционный и красивый каменный…
$215,573
