Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Эпира и Западной Македонии
  5. Дуплексы

Дуплексы в Эпира и Западной Македонии, Греция

Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 10 спален в Preveza Municipality, Греция
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
& Pi; & Rho; е & вепсилон; & Эпсу; & Eta; и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; & Sigmaf ;: & Pi; …
€195,000

Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти