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Коттеджи с видом на горы в Epanomi, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Epanomi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 199 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$358,488
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Коттедж 12 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 12 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$574,059
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Epanomi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$500,997
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$346,440
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 8 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$375,748
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 10 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$448,810
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$574,059
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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