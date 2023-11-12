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Коммерческая недвижимость в Эпаноми, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 5 комнат с furnishings в Эпаноми, Греция
Коммерческая 5 комнат с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Площадь 303 м²
Количество этажей 3
Продается помещение под бизнес в пригороде Салоник. Помещение состоит из двух уровней и его …
€400,000
Realting.com
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