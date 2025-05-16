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Квартиры с видом на море в Epanomi, Греция

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 3 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$156,868
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Агентство
Grekodom Development
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