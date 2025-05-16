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Квартиры с видом на горы в Epanomi, Греция

двухкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 2 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 64 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$145,281
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 3 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$145,281
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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