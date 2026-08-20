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Таунхаусы в периферийной единице Элида, Греция

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Пиргос
4
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4 объекта найдено
Таунхаус в Агиос Иоаннис, Греция
Таунхаус
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$436,862
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Таунхаус в Пиргос, Греция
Таунхаус
Пиргос, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$306,984
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Grekodom Development
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Таунхаус в Пиргос, Греция
Таунхаус
Пиргос, Греция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$330,598
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Таунхаус в Агиос Иоаннис, Греция
Таунхаус
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,51 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Элида, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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