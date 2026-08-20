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Квартиры в периферийной единице Элида, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни
Пиргос, Греция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Продается квартира площадью 61 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$188,913
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Элида, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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