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Квартиры в периферийная единица Элида, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня с furnishings в Лампети, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€80,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€165,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€130,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Архея Олимпия, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Архея Олимпия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€60,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Като Кавури, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Като Кавури, Греция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€105,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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