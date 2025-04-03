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Жильё в Элевсис, Греция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Элевсис, Греция
Квартира 3 комнаты
Элевсис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 90 кв.м. На первом этаже трехэтажного дома в районе Элефсина. К…
$126,719
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Агентство
Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Элевсис, Греция
Квартира 4 комнаты
Элевсис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Продаётся квартира 90 кв.м. на первом этаже трёхэтажного здания в районе Элевсина Характери…
$173,663
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов