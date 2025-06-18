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Таунхаусы в Элефтеруполисе, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Элефтеруполис, Греция
Таунхаус
Элефтеруполис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
$173,257
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