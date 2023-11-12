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Земельные участки в Элефтеруполис, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Элефтеруполис, Греция
Земельные участки
Элефтеруполис, Греция
Площадь 290 м²
ID: #ΒΓ178 - Kavala Prefecture, Eleftheroupoli: FOR SALE plane plot 290sm with facade length…
€88,000
Земельные участки в Элефтеруполис, Греция
Земельные участки
Элефтеруполис, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 865 m2, Код. 3-481, 22.000 €
€22,000
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