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Виллы в Eleftherio Kordelio Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Вилла
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$547,214
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Параметры недвижимости в Eleftherio Kordelio Municipal Unit, Греция

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