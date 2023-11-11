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Земельные участки в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€2,00 млн
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Недвижимость площадью 2.293 квадратных метров со зданиями, покрывающими площадь 1.500 квадра…
€1,32 млн
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок площадью 3.275 квадратных метра, на котором находятся старые здания общей …
€2,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 323 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 170 кв.м. в Салониках. На территории подве…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 664 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7720 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
€250,000
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