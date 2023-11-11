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Коттеджи в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€550,000

Параметры недвижимости в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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