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Виллы в Elaties Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
$284,922
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Параметры недвижимости в Elaties Municipal Unit, Греция

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