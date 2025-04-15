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Жильё в Elaties Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Elaties Municipal Unit, Греция

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов