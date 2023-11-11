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Дома в Элассона, Греция

5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Элассона, Греция
Дом 3 спальни
Элассона, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Дом расположен в пригороде деревни Ватопеди в 3 км от пляжа и в 5 км от деревни Метаморфоси.…
€410,000
Дом 10 спален в Элассона, Греция
Дом 10 спален
Элассона, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
The villa is located in Vatopedi village 3 km from the beach and in the suburbs of Metamorfo…
€560,000
Дом 3 спальни с Spalni в Элассона, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Элассона, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Дом расположен в популярной деревне Метаморфоси, которая славится своим живописным пляжем и …
€600,000
Дом 6 спален с Spalni в Элассона, Греция
Дом 6 спален с Spalni
Элассона, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
This house is situated in the suburbs of Metamorfosi village 350 meters to the beach. The vi…
€400,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Kalyvia, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Kalyvia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
€160,000
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