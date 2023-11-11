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Квартиры в Элассона, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 6 спален в Элассона, Греция
Квартира 6 спален
Элассона, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
The building with 5 apartments for sale is located in the suburbs of Metamorfosi village, on…
€500,000
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Giannota, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Giannota, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€150,000
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