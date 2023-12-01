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Таунхаусы в Эйон, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings в Municipality of Aigialeia, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Aigialeia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€550,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Эйон, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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