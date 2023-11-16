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Виллы в Эдеса, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings в Samari, Греция
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings
Samari, Греция
Комнаты 7
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию комфортную виллу в одном из крупных городов, который расположен н…
€525,000

Параметры недвижимости в Эдеса, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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