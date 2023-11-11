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Таунхаусы в Drymos, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат с furnishings, с газовым отоплением в Melissochori, Греция
Таунхаус 6 комнат с furnishings, с газовым отоплением
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Продаются таунхаусы, находящиеся на завершающей стадии строительства, в городе Салоники. Пло…
€255,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€500,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Drymos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€150,000
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€220,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€535,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€180,000
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