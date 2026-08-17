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Таунхаусы в Drymos, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Drymos, Греция
Таунхаус
Drymos, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$259,756
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Drymos, Греция
Таунхаус
Drymos, Греция
Количество спален 4
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$316,362
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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