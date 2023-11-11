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Земельные участки в Drymos, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Drymos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2840 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Drymos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 18500 кв.м. в пригороде города Салоники. Н…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€175,000
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