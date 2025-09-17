Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Drymos
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Drymos, Греция

Коттедж 4 комнаты в Drymos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Drymos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$310,167
