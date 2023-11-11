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Коммерческая недвижимость в Drymos, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Drymos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Drymos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Общая площадь участка составляет 15 соток, площадь застройки оценивается в 1000-1200 кв. м. …
€2,00 млн
Коммерческая 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 530 м²
Количество этажей 1
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
€4,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
€600,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помешение площадью 500 кв м в районе Ореокастро, Салоники. Он состоит…
€500,000
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