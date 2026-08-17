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Квартиры в Drymos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Drymos, Греция
Квартира 3 спальни
Drymos, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$247,949
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