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Квартиры в Drymos, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с видом на горы в Melissochori, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы
Melissochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€265,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Melissochori, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Melissochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€165,000
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