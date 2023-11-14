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Виллы в Drosia, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Дросья, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Дросья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€1,25 млн
Realting.com
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