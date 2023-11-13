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Квартиры в Drapetsona, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Drapetsona, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Drapetsona, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5
The maisonette is located on the 5th and 6 floors. There is a possibility to chose materials…
€280,000
Realting.com
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