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Земельные участки в периферийная единица Драма, Греция

14 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Platanotopos, Греция
Земельные участки 1 комната
Platanotopos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 34000 кв.м. в Кавале. На территории подведена вода, под…
€120,000
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
Площадь 3 000 м²
ID: # LA168 - Префектура Кавала, Паггайо: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 3000m². Его зонирование…
€10,000
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
Площадь 3 800 м²
ID: # 1974 - префектура Кавала, Паггайо: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 3800m². На участке есть …
€45,000
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
Площадь 8 000 м²
ID: #LA170 - Kavala Prefecture, Paggaio: FOR SALE plane plot 8000sqm. It already includes a …
€65,000
Земельные участки в дим Драма, Греция
Земельные участки
дим Драма, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 245 m2, Код. 3-326, 42.000 €
€42,000
Земельные участки в Nikisiani, Греция
Земельные участки
Nikisiani, Греция
Площадь 40 м²
ID: # ΒΓ98 - Префектура Кавала, Паггайо: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 40см фасад. Он уже включ…
€35,000
Земельные участки в Kariani, Греция
Земельные участки
Kariani, Греция
Площадь 19 875 м²
ID: #1491 - Kavala Prefecture, Orfano: FOR SALE plane plot 19875sm with facade length of 94m…
€800,000
Земельные участки в Kariani, Греция
Земельные участки
Kariani, Греция
Площадь 6 000 м²
ID: # 1490 - Префектура Кавала, Орфано: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 6000см с длиной фасада 11…
€850,000
Земельные участки в Kariani, Греция
Земельные участки
Kariani, Греция
Площадь 57 780 м²
Участок 57.780m² 600 метров от моря в привилегированном положении. На расстоянии 500 м от Ка…
€2,20 млн
Земельные участки 1 комната в Сиротский пляж, Греция
Земельные участки 1 комната
Сиротский пляж, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
УГЛОК ПЛЯЖА КАРИАНИ 850 SQM, в тихом месте, с Ниццей, 500 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ. ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ Д…
€30,000
Земельные участки в Kariani, Греция
Земельные участки
Kariani, Греция
Площадь 20 610 м²
€800,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ofrynio Beach, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ofrynio Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6750 кв.м. в Кавале. На территории подведена вода, подв…
€1,80 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kariani, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kariani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. в Кавале. На территории подведена вода, подв…
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пляж Карьянис, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пляж Карьянис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. в Кавале. На территории подведена вода, подв…
€350,000
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