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Продажа офисных помещений в периферийная единица Драма, Греция

коммерческая недвижимость
4
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1 объект найдено
Офис 4 комнаты в дим Драма, Греция
Офис 4 комнаты
дим Драма, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 1
Драма, центр: офис 150 кв.м., очень центральный 1. Этаж в очень привилегированном месте. Он …
€120,000
Realting.com
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