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Дома в Доксатон, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 5 спален с furnishings в Evrypedo, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Evrypedo, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
€290,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 комнаты в Доксатон, Греция
Дом 2 комнаты
Доксатон, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Detached home for sale in Kiria, Doxato of Drama Prefecture for 130.000€ (Listing No ΝΠ536).…
€115,000
в месяц
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